Головин забил гол и отдал голевую передачу в матче "Монако" – "Ренн"

Фото: AP/Daniel Cole

Французский футбольный клуб "Монако" обыграл "Ренн" в матче 37-го тура чемпионата страны.

Матч прошел на стадионе "Луи II". Игра завершилась со счетом 2:1.

Счет на 16-й минуте открыл футболист "Монако" Виссам Бен-Йеддер. Голевую передачу ему отдал полузащитник сборной России Александр Головин. Кроме того, на 29-й минуте россиянин отличился сам.

В составе "Ренна" гол забил Бенжамен Буриго. Игрок отличился на 71-й минуте.

Таким образом, "Монако" закрепился на третьем месте во французском чемпионате. В активе команды 77 очков, набранных в 37 играх.

Следующий матч "Монако" проведет в финале Кубка Франции против ПСЖ. Игра состоится 19 мая.

Ранее "Монако" разгромно победил "Рюмийи-Вальер" в матче полуфинала Кубка Франции. На 82-й минуте мяч в ворота соперников отправил полузащитник сборной России Александр Головин.