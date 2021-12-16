Законопроект о Fan ID прошел второе чтение в Госдуме РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Госдума поддержала во втором, основном чтении проект закона о введении Fan ID. Документ принят с поправкой, уточняющей срок его вступления в силу – с 1 июня 2022 года, сообщает ТАСС.
Согласно законопроекту, предлагается установить посещение болельщиками спортивных мероприятий при условии обязательной их идентификации и аутентификации.
Отмечается, что онлайн-документ нужен для обеспечения безопасности.
Уточняется, что во втором чтении документ дополнен поправкой о том, что продажа билетов на мероприятия, определенные правительством, будет проводиться "при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации", предусмотренного данным проектом закона.
Гражданин сможет направить заявление на оформление Fan ID через портал госуслуг.
Также в документе указываются основания, согласно которым болельщик может получить отказ в оформлении Fan ID. Так, если есть информация, что фанат или участник турнира до этого нарушал общественный порядок на соревнованиях, в том числе и за рубежом, или имеются данные "о намерении совершить соответствующие противоправные деяния", он может не получить паспорт болельщика.
Законопроект о введении паспортов для спортивных болельщиков Fan ID в первом чтении был принят 16 ноября. Сообщалось, что будут учитываться пожелания болельщиков и владельцев спортивных клубов.
До этого в Минцифры предложили идею оформления Fan ID для болельщиков через портал госуслуг. Для этого предлагалось включить систему идентификации болельщиков в инфраструктуру электронного правительства, куда уже входят портал госуслуг и Единая система идентификации и аутентификации.
Эксперт рассказал, когда могут ввести паспорт болельщика
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