Умер призер Олимпиады 1980 года в толкании ядра Барышников

Фото: телеграм-канал "Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга"

Завоевавший серебро на Олимпиаде 1980 года в толкании ядра Александр Барышников умер на 76-м году жизни. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Точные причины его ухода из жизни не раскрываются.

"Вчера, 15 сентября, не стало <...> заслуженного мастера спорта СССР и рекордсмена страны Александра Георгиевича Барышникова. Воспитанник знаменитой ленинградской школы "Зенит" и Виктора Ильича Алексеева, именно для Барышникова его наставник разработал новую технику толкания "с вращениями", – говорится в публикации.

Ведомство обратилось к родным и близким спортсмена со словами поддержки и сочувствия.

Барышников родился 11 ноября 1948 года. Его первая крупная победа была в 1968 году в рамках юниорского первенства Советского Союза. Барышников получил образование в педагогическом институте в Хабаровске по специальности физическое воспитание. Затем он стал выступать на соревнованиях за общество "Динамо" в Ленинграде.

