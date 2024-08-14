Умерла чемпионка СССР по легкой атлетике Ирина Подъяловская

Фото: rusathletics.info

Заслуженный мастер спорта СССР и обладательница мирового рекорда в эстафете 4 на 800 метров Ирина Подъяловская ушла из жизни в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Спортсменка на скончалась 13 августа после продолжительной болезни.

Организация выразила свои соболезнования родственникам, друзьям спортсменки и легкоатлетической общественности.

Ирина Подъяловская начала свою спортивную карьеру в 1973 году, специализируясь в беге на средние дистанции. Спустя 10 лет она впервые одержала первенство на чемпионате СССР в беге на 800 метров. Тогда же спортсменка впервые дебютировала в составе сборной команды на летней Универсиаде в Эдмонтоне. Там она завоевала золотую медаль.

В 1984 году Подъяловская установила действующий мировой рекорд в эстафете 4х800 метров (7:50.17). Кроме того, она стала сильнейшей в мире в беге на 800 метров, что продемонстрировала на Играх Дружбы.

Вместе с тем спортсменка установила личный рекорд в 1:55.69.

