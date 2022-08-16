Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Щербакову прооперируют

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова перенесет операцию на колене.

"Профессиональный спорт – это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не дает мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция, но я уверена, все будет хорошо", – написала она в одной из своих социальных сетей.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. За короткую программу спортсменка получила 80,20 балла, а за произвольную – 175,75 балла.

В общей сложности фигуристка набрала 255,95 балла.

