Экс-футболист "Спартака" Бушманов объяснил рекордный подъем России в рейтинге FIFA

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Бывший игрок столичного "Спартака" Евгений Бушманов высказался по поводу рекордного подъема российской сборной в рейтинге Международной федерации футбола.
В разговоре с RT спортсмен отметил, что спокойно относится к такого рода рейтингам, так как, по его словам, "они являются очень субъективными и не отражают реальное положение дел". Бушманов пояснил, что многое зависит от того, как игроки проявляют себя во время конкретных встреч.
По мнению футболиста, сборная России, которая сейчас поднялась на 21 строчку в рейтинге, ранее стояла гораздо ниже из-за отсутствия официальных матчей. "Но я не считаю, что 70-е место являлось показателем силы национальной команды", − подчеркнул Бушманов. Он также выразил уверенность, что теперь "подопечные Станислава Черчесова должны быть выше".
Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на рекордное количество мест в рейтинге FIFA. Если до ЧМ-2018 российская команда занимала 70-е место, то теперь она расположилась на 49-м месте в рейтинге.
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