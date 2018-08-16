Экс-футболист "Спартака" Бушманов объяснил рекордный подъем России в рейтинге FIFA

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Бывший игрок столичного "Спартака" Евгений Бушманов высказался по поводу рекордного подъема российской сборной в рейтинге Международной федерации футбола.

В разговоре с RT спортсмен отметил, что спокойно относится к такого рода рейтингам, так как, по его словам, "они являются очень субъективными и не отражают реальное положение дел". Бушманов пояснил, что многое зависит от того, как игроки проявляют себя во время конкретных встреч.

По мнению футболиста, сборная России, которая сейчас поднялась на 21 строчку в рейтинге, ранее стояла гораздо ниже из-за отсутствия официальных матчей. "Но я не считаю, что 70-е место являлось показателем силы национальной команды", − подчеркнул Бушманов. Он также выразил уверенность, что теперь "подопечные Станислава Черчесова должны быть выше".

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на рекордное количество мест в рейтинге FIFA. Если до ЧМ-2018 российская команда занимала 70-е место, то теперь она расположилась на 49-м месте в рейтинге.