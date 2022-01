Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов отведал пельменей из Кубка Стэнли

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отведал пельменей из Кубка Стэнли.

По правилам лиги нападающий провел отведенный ему день с трофеем. Сначала уроженец Челябинска показал его детям в хоккейной школе "Трактора", а затем представил кубок болельщикам, которые также имели возможность сделать фото с игроком "Кэпиталз".

В конце дня 26-летний хоккеист наполнил главный трофей НХЛ пельменями. "Нет лучшего способа, чтобы закончить вечер ... В русском стиле. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли", – написал в Twitter хранитель кубка Филип Притчард, приложив к нему фотографии.

Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf