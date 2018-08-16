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Спорт

16 августа 2018, 06:30

Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов отведал пельменей из Кубка Стэнли

спорт

Фото: ТАСС/Zuma/Scott Taetsch

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отведал пельменей из Кубка Стэнли.

По правилам лиги нападающий провел отведенный ему день с трофеем. Сначала уроженец Челябинска показал его детям в хоккейной школе "Трактора", а затем представил кубок болельщикам, которые также имели возможность сделать фото с игроком "Кэпиталз".

В конце дня 26-летний хоккеист наполнил главный трофей НХЛ пельменями. "Нет лучшего способа, чтобы закончить вечер ... В русском стиле. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли", – написал в Twitter хранитель кубка Филип Притчард, приложив к нему фотографии.


Отметим, что это далеко не первый подобный случай. Так, в 1996 году защитник "Колорадо Эвеланш" Сильвен Лефевр крестил в чаше кубка свою дочь. В 2008-м этот ритуал повторил игрок "Детройт Ред Уингз" Томас Хольмстрем, крестив своего племянника.

Кроме того, трофей традиционно наполняли шампанским, а также мороженым, расплавленным шоколадом, супом, соусом чили, яблочным пюре и даже собачьей едой.

Голкипер "Нью-Джерси Девилз" Мартин Бродо в 2003 году пошел со своими детьми в кинотеатр, где наполнил кубок попкорном. А игрок "Питтсбург Пингвинз" Патрик Хорнквист покормил из серебряной чаши морковкой любимую лошадь.

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин ранее привез трофей в Москву и наполнил его черной икрой, а также прогулялся с кубком по Красной площади.

"Вашинтон" по итогам сезона-2017/18 завоевал свой первый Кубок Стэнли. Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 32 (12 шайб + 20 передач) очка.

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