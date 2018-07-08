Овечкин прогулялся по Красной площади с Кубком Стэнли

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Известный хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин прогулялся с Кубком Стэнли по Красной площади.

Легендарный трофей Овечкин пронес от Манежной площади почти до самой Спасской башни Кремля. Там он сфотографировался с Кубком, передает ТАСС. Во время прогулки по площади форварда окружало множество болельщиков.

"Сейчас мне кажется, что он совсем не тяжелый", − заявил Овечкин, пронеся Кубок на руках через всю площадь.

Накануне спортсмен привез Кубок Стэнли на базу московского хоккейного клуба "Динамо" в Новогорске. Там трофей смогли увидеть ученики спортивных школ.