Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам на базе ХК "Динамо"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам на учебно-тренировочной базе хоккейного клуба "Динамо" в подмосковном Новогорске.

Как сообщает ТАСС, главный трофей НХЛ прибыл в Москву по инициативе российского хоккеиста. Его продемонстрировали в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. Там с кубком мог сфотографироваться любой желающий.

Во второй половине дня кубок направили на базу "Динамо", где его также продемонстрировали всем гостям. Сам Овечкин, являющийся воспитанником школы "Динамо", говорил, что хотел показать трофей юным спортсменам.

Форварда "Вашингтона" наградили золотой медалью за выдающиеся спортивные достижения и вклад в динамовское движение.

Кубок Стэнли проделает по России еще немалый путь, его ждут в Челябинске и Новокузнецке.

В последний раз награду привозили в столицу ставшие обладателями трофея нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар. Ее представили в Музее хоккея в "Парке легенд". Впервые высшая награда НХЛ попала в столицу в 1997 году.