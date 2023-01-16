Двукратный чемпион Европы по плаванию Барбиер умер в возрасте 85 лет

Фото: Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/Леонид Барбиер

Двукратный чемпион Европы по плаванию Леонид Барбиер скончался на 86-м году жизни, сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).

При этом о причинах смерти спортсмена не сообщается. В ВФП также выразили соболезнования родным и близким Барбиера.

Леонид Барбиер родился в 1937 году в Киеве. В 1958 году стал чемпионом Европы в комбинированной эстафете 4х100 и серебряным призером – в плавании на спине на дистанции 100 метров.

Барбиер – пятикратный чемпион СССР. Он установил шесть рекордов Европы и 15 рекордов Советского Союза.

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