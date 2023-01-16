Экс-партнер Павла Буре по клубу НХЛ "Ванкувер" Джино Оджик скончался в возрасте 52 лет

Фото: youtube.com/Canucks

Экс-нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" из Канады Джино Оджик ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщает ТАСС.

В клубе не уточнили причины смерти спортсмена. Еще в 2014 году Оджик рассказал, что ему диагностировали амилоидоз (нарушение белкового обмена. – Прим. ред.).

Спортсмен участвовал в играх НХЛ за такие клубы, как "Ванкувер", "Нью-Йорк Айлендерс", "Филадельфия" и "Монреаль".

За все регулярные состязания НХЛ он провел 605 матчей. Также известно, что за свою карьеру он набрал 137 очков. Кроме того, у Оджика насчитали 2 567 минут штрафного времени, это 17-я позиция в истории лиги.

В течение семи сезонов спортсмен играл в "Ванкувере" вместе с российским форвардом Павлом Буре. В прессе канадцу дали прозвище "телохранителя Буре". Это связано с тем, что Оджик мгновенно вступался за российского нападающего во время конфликтов на льду. Канадец также назвал одного из своих детей в честь Буре.

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