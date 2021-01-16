Решение по месту проведения ЧМ-2021 по хоккею могут принять 18 января

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Решение по месту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года может быть принято 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.

"Совет IIHF состоится в понедельник, 18 января. Мы можем принять окончательное решение в понедельник, может быть, нам потребуется чуть больше времени", – отметил Фазель.

Он отметил, что изначально совет организации планировалось провести 25-26 января. Однако в связи с нынешней ситуации он пройдет в видеоформате 18 января, подчеркнул Фазель.

Чемпионат мира 2021 года должен состояться в Белоруссии. Однако в связи с нынешней политической обстановкой в стране вследствие массовых протестов некоторые выступают против проведения турнира в этой стране.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.