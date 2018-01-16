В парках Москвы заработали 16 катков с натуральным льдом

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В парках столицы открылись 16 катков с натуральным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка. Отмечается, что на семи из них можно покататься бесплатно, а на трех – круглосуточно.
В частности, бесплатно будут работать катки в парке "Красная Пресня", в сквере по Олонецкому проезд и на территории усадьбы "Люблино" (последний – с теплой раздевалкой). Услугу по прокату коньков предоставляют на бесплатных катках в парке "Северное Тушино" и в Сокольниках. Кроме того, круглые сутки принимают посетителей бесплатные катки в Перовском парке, в парке у прудов "Радуга" и в парке Северного речного вокзала.
Наряду с ними, в Перовском, Измайловском и Лианозовском парках, а также в парке Дружбы, в Воронцово и Коломенском и в саду "Эрмитаж" открылись платные катки с естественным льдом.
Уточняется, что входные билеты на эти катки будут стоить от 150 рублей в будни до 350 рублей в выходные и праздничные дни. А юным фигуристам в саду "Эрмитаж", Измайловском и Лианозовском парках предложат маленького "помощника" – в виде мишки или пингвина.
Ранее сообщалось, что в последний день 2017 года в парке "Останкино" открылся бесплатный каток с искусственным ледовым покрытием Его площадь составила 1,8 тысячи квадратных метров. Отмечается, что покататься на этом катке можно ежедневно, без ограничения по времени и даже при плюсовой температуре.
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