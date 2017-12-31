Бесплатный каток с искусственным льдом открыли в "Останкино"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Бесплатный каток с искусственным ледовым покрытием открылся парке "Останкино". Его площадь составила 1,8 тысячи квадратных метров. Площадка начала принимать горожан с 31 декабря.
"Кататься в "Останкино" можно ежедневно без ограничения по времени и даже при плюсовой температуре, что особенно актуально в предстоящие новогодние каникулы. Открытие ледовой площадки в "Останкино" стало еще одним праздничным подарком для москвичей и гостей столицы.
Вход на каток со своими коньками бесплатный, а для тех, у кого их нет, работает пункт проката" – цитирует пресс-службу АО "ВДНХ" Агентство "Москва". Отмечается, что на катке не будет действовать ограничение по времени катания.
У катка будут работать теплые раздевалки, вещи можно будет оставить в камере хранения, отметили в пресс-службе. В вечернее время каток будет хорош освещен. К услугам посетителей – пункт заточки коньков, инструкторы и уютное кафе.
Ранее в столице открылся еще один необычный бесплатный каток. Лед залили в переходе со станции МЦК Площадь Гагарина на станцию метро "Ленинский проспект". Площадка в 200 квадратных метров рассчитана примерно на 30 человек. Покататься можно на своих или на прокатных коньках.
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