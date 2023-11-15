Депутат МГД Киселева: спортивные шоу должны нести национальный культурный код

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спортивные представления и состязания должны нести национальный культурный код. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила депутат Московской городской думы, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

"Спорт – это национальное достояние, спортсмены всегда являются представителями своей страны. Это должно отражаться во всех элементах спортивной жизни", – сказала она.

Киселева обратила внимание, что использование цветов российского флага в спортивной форме сборной является важным примером демонстрации гордости за страну. Спортивные шоу, по ее мнению, должны переосмысляться в творческой форме.

При разработке нового музыкального спектакля "Сказ о русских берегах", который пройдет с 2 по 8 января 2024 года в спортивном комплексе "Динамо", создатели пытались показать зрителю, как менялась русская культура.

"Действие спектакля будет разворачиваться на земле, в воздухе и на воде, мы постарались сделать его интересным для семейной аудитории, для всех возрастов, чтобы было интересно и ребенку, и его родителям, и бабушкам с дедушками", – сообщила Киселева.

Главные роли в спектакле исполнят трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева и другие спортсмены. Участие в постановке также примут цирковые и хореографические коллективы, музыканты и молодые актеры.

Незащищенные семьи Москвы получат билеты бесплатно. Остальные горожане смогут приобрести их в свободной продаже.

С 19 по 22 января в Москве пройдет чемпионат России по прыжкам среди фигуристов. Ранее они были запланированы в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря.

