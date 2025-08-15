В столице впервые пройдет Кубок мэра Москвы по гонкам дронов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице впервые состоится Кубок мэра Москвы по гонкам дронов. Мероприятие пройдет в Центральном парке инновационного центра "Сколково" с 15 по 17 августа, передает портал mos.ru.

Кубок мэра Москвы является первым официальным международным состязанием по гонкам дронов в России. Соревнование пройдет в трех дисциплинах: "Класс 330 – командный зачет", "Технический симулятор – личный зачет" и "Технический симулятор – командный зачет".

В дисциплине "Класс 330 – командный зачет" примут участие 16 команд из 11 стран, включая Россию, Австралию, Белоруссию, Болгарию, ФРГ, Индию, Казахстан, Испанию, Южную Корею, Турцию и Францию.

РФ на состязании представят семь команд. Среди них – члены российской сборной по гонкам дронов, сформированной в июне текущего года, – это Данил Грязнов и Кирилл Лобань из Белгородской области, Александр Холкин и Платон Черемных – из Москвы, Дмитрий Воронин и Егор Наумов – из Самарской области, Григорий Миронов и Даниил Волок – из Ленинградской области, Матвей Почекунин и Максим Нор – из Новосибирской области, а также Никита Яушев и Стефан Афанасьев – из Татарстана и Григорий Петров и Егор Костин – из Санкт-Петербурга.

В состав девяти зарубежных сборных вошли Мейсон Гранселл и Дэвид Франке из Австралии, Антони Георгиев и Димо Штерев – из Болгарии, Леон Шуберт и Минсо Ли – из ФРГ, Крутарта Мохан Чикмагалур и Аман Вирани – из Индии, Уго Лопес и Ки Хан – из Испании, Атакан Мерджимек и Бурак Мерджимек – из Турции, Александар Даскалов и Тристан Гуэн – из Франции, а также Николай Якубовский и Андрей Тишин – из Белорусии и Бату Эрилкун и Даниял Казымов – из Казахстана.

Соревнование пройдет в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. Перед началом турнира 16 команд будут разделены на четыре группы при помощи жеребьевки. По результатам каждого этапа две слабейшие команды покинут турнир, а две лучшие – пройдут в следующий раунд.

Кроме того, в "Сколкове" начала работу международная выставка беспилотных авиационных и роботизированных систем. Мероприятие продлится до 17 августа в рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

Экспозиция включает более 700 экспонатов, значительная часть которых – разработки московских компаний, обеспечивающих около 40% российского рынка в этой сфере.

