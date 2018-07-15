Названы лучшие игроки ЧМ-2018

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Хорвата Луку Модрича признали лучшим игроком чемпионата мира по футболу, передает РИА Новости.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим молодым игроком мундиаля, а голкипер бельгийской команды Тибо Куртуа получил приз как лучший вратарь.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Франция стала победителем ЧМ, обыграв команду Хорватии в финале со счетом 4:2. Впервые французы оказались чемпионами на домашнем турнире в 1998 году.