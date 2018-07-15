Сборная Франции открыла счет в финальном матче ЧМ-2018

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Команда Франции открыла счет в финальном матче чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии на стадионе "Лужники" в Москве.

Марио Манджукич отметился автоголом после подачи штрафного в исполнении Антуана Гризманна. Это произошло на 18-й минуте встречи. Финальный поединок судит бригада арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной.

Хорватия попала в финал впервые. На матч приехали президент Франции Эммануэль Макрон с женой и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Первый выразил уверенность в том, что национальная сборная одержит победу.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня. Он проходил в 11 городах России, Москва принимала мундиаль на стадионах "Лужники" и "Спартак".