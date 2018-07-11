Глава МОК Томас Бах посетит финал ЧМ-2018 в Москве

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах посетит финал чемпионата мира по футболу в Москве, сообщает портал Insidethegames.

Бах принял приглашение президента FIFA Джанни Инфантино. Он также посещал финал чемпионата мира 2014 года в Рио-де-Жанейро, когда команда Германии обыграла сборную Аргентины со счетом 1:0.

Игру также планирует посетить президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит. Глава Пятой республики уверен, что национальная сборная станет победителем мундиаля.

Финал ЧМ состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве. Сборная Франции встретится с победителем полуфинального матча между командами Хорватии и Англии, который пройдет 11 июля.