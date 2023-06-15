Чемпион России по хоккею в составе "Салавата Юлаева" Тарасов умер в возрасте 44 лет

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Чемпион России по хоккею в составе уфимского ХК "Салават Юлаев" Дмитрий Тарасов скончался на 45-м году жизни, сообщает телеканал "360" со ссылкой на ХК "Амур".

"В Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник хабаровского "Амура", лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей и чемпион России в составе "Салавата Юлаева" Дмитрий Тарасов", – говорится в сообщении.

Представители "Амура" выразили соболезнования семье Тарасова и подчеркнули, что будут всегда помнить своего воспитанника. Причины его смерти не уточняются.

Дмитрий Тарасов родился в Хабаровске, в разное время играл за команды "Салават Юлаев", "Амур", московское "Динамо", новосибирскую "Сибирь". Спортсмен стал чемпионом России в сезоне-2007/2008 вместе с уфимским клубом. Свою профессиональную карьеру завершил в ноябре 2017 года.