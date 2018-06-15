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Спорт

15 июня 2018, 22:55

Португалия и Испания сыграли вничью в матче группового этапа ЧМ-2018

спорт ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сборные Португалии и Испании сыграли вничью в матче группового этапа ЧМ-2018. Встреча проходила на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась со счетом 3:3.

Первый тайм открыл и закрыл своими голами португалец Криштиану Роналду. Однако в первой половине игры Испания доминировала на поле, забив усилиями Диего Косты гол в ворота соперников.

В начале второго тайма испанцы сумели забить два гола и вышли вперед со счетом 2:3. Отличились Диего Коста и Начо Фернандес. Однако на 88-й минуте матча Криштиану Роналду своим хет-триком спас команду Португалии и вновь привел счет к "ничьей" − 3:3.

Также 15 июня сборная Египтауступилакоманде Уругвая в Екатеринбурге со счетом 0:1. А Иран во время матча в Санкт-Петербурге одержал победу над Марокко со счетом 1:0.

Сборная России начала чемпионат мира с победы над Саудовской Аравией. В стартовом матче турнира, который состоялся в Москве 14 июня, российская команда выиграла со счетом 5:0.

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