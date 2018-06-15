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15 июня 2018, 19:59

Спорт

Иран обыграл Марокко в матче группового этапа ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Andrew Medichini

Иран обыграл Марокко в матче группового этапа ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0.

Нападающий Марокко Азиз Бухаддуз забил гол в ворота собственной сборной на последних минутах матча.

Ранее 15 июня прошел матч между сборыми Уругвая и Египта. Он завершился поражением египтян со счетом 0:1. Игра состоялась в Екатеринбурге.

Для сборной России чемпионат мира начался удачно. На первом матче турнира 14 июня российская команда разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Лидерами турнира, по данным букмекеров, остаются Бразилия, Аргентина, Германия и Франция. Некоторые эксперты также отмечали хорошие шансы на победу у сборной Испании.

спорт ЧМ-2018
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