Экс-глава фан-клуба "Динамо" оценил акцию у стены Цоя

Экс-глава фан-клуба ФК "Динамо" Александр Шпрыгин прокомментировал недавнюю акцию болельщиков московского "Динамо", которые разрисовали стену Виктора Цоя на Арбате. Его комментарий приводит ИА "НСН".
"В футбольном клубе "Динамо" в последние годы происходят не очень приятные для болельщиков ситуации", – сказал он.
По мнению экс-главы фан-клуба, граффити на стене Цоя – это своеобразный "крик души" болельщиков "Динамо", которые требуют перемен. Шпрыгин считает, что их акция оказалась успешной с точки зрения привлечения внимания.
Ранее болельщики московского "Динамо" разрисовали стену Цоя на Арбате. Поверх старых надписей они нанесли строчку из песни про перемены, выделив букву "Д" в стилистике команды. Клуб такое действие от фанатов поддержал и пообещал бесплатные билеты тем, кто сделает фото на таком фоне.
Граффити болельщиков московского "Динамо" на Стене Цоя на Арбате закрашивать не будут
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