Экс-глава фан-клуба "Динамо" оценил акцию у стены Цоя

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Экс-глава фан-клуба ФК "Динамо" Александр Шпрыгин прокомментировал недавнюю акцию болельщиков московского "Динамо", которые разрисовали стену Виктора Цоя на Арбате. Его комментарий приводит ИА "НСН".

"В футбольном клубе "Динамо" в последние годы происходят не очень приятные для болельщиков ситуации", – сказал он.

По мнению экс-главы фан-клуба, граффити на стене Цоя – это своеобразный "крик души" болельщиков "Динамо", которые требуют перемен. Шпрыгин считает, что их акция оказалась успешной с точки зрения привлечения внимания.

Ранее болельщики московского "Динамо" разрисовали стену Цоя на Арбате. Поверх старых надписей они нанесли строчку из песни про перемены, выделив букву "Д" в стилистике команды. Клуб такое действие от фанатов поддержал и пообещал бесплатные билеты тем, кто сделает фото на таком фоне.

