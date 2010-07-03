Стали известны результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов

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В Швейцарии состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов UEFA, сообщает "Мир 24".

Восемь клубов теперь знают своих соперников. К примеру, "Барселона" сыграет с "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспурс" встретится на поле с "Манчестер Сити". Также вместе сыграют "Ювентус" и "Аякс", а также "Ливерпуль" и "Порту".

Таким образом, в полуфиналах могут встретиться "Манчестер Сити" и "Ювентус", а в другой части – "Барселона" и "Ливерпуль". В финале турнира можно будет наблюдать противостояние Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионеля Месси ("Барселона"). Не исключена возможность встречи "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

На стадии 1/8 финала из турнира выбыли мадридский "Реал" и "Пари Сен-Жермен".

Ранее сообщалось, что сразу четыре английских клуба сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/09. В следующей стадии плей-офф выступят "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", который одержал победу над немецкой "Баварией" со счетом 3:1.