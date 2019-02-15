Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:38

Министр спорта РФ оценил отказ Украины ехать на Универсиаду

спорт

16:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Решение Украины не участвовать в Универсиаде-2019 является выбором этой страны и ее студенческого союза. Такое заявление сделал глава Минспорта РФ Павел Колобков, передает RT.

Министр убежден, что подобные вопросы следует отложить до завершения XXIX Всемирных студенческих игр в Красноярске.

"Мы создали все условия, чтобы каждый спортсмен из любой страны чувствовал себя в Красноярске комфортно", – добавил Колобков.

В феврале первый замминистра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул заявил, что национальная команда не поедет на Универсиаду в России.

Соревнования пройдут со 2 по 12 марта текущего года. В программу включены биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг, лыжные гонки, шорт-трек, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, хоккей с мячом и ориентирование на лыжах.

Ранее Колобков высказался о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, арестованных после двух драк осенью прошлого года. По словам министра, они стали известны всей стране из-за своих противоправных действий, а не благодаря спортивным достижениям.

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика