Министр спорта РФ оценил отказ Украины ехать на Универсиаду

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Решение Украины не участвовать в Универсиаде-2019 является выбором этой страны и ее студенческого союза. Такое заявление сделал глава Минспорта РФ Павел Колобков, передает RT.

Министр убежден, что подобные вопросы следует отложить до завершения XXIX Всемирных студенческих игр в Красноярске.

"Мы создали все условия, чтобы каждый спортсмен из любой страны чувствовал себя в Красноярске комфортно", – добавил Колобков.

В феврале первый замминистра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул заявил, что национальная команда не поедет на Универсиаду в России.

Соревнования пройдут со 2 по 12 марта текущего года. В программу включены биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг, лыжные гонки, шорт-трек, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, хоккей с мячом и ориентирование на лыжах.

Ранее Колобков высказался о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, арестованных после двух драк осенью прошлого года. По словам министра, они стали известны всей стране из-за своих противоправных действий, а не благодаря спортивным достижениям.