УЕФА оштрафовал ЦСКА и "Спартак"
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал ЦСКА и "Спартак" за поведение болельщиков на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
ЦСКА выплатит штраф в размере 13 тысяч евро за то, что болельщики клуба бросали посторонние предметы и выбегали на поле во время домашнего матча против чешской "Виктории", проходившего в "Лужниках".
"Спартак" оштрафуют на 55 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и бросание посторонних предметов во время домашнего матча против "Рейнджерс" и за то, что болельщик выбежал на поле на игре против "Рапида". Ранее СМИ сообщали, что красно-белых могут наказать закрытием трибун, поскольку эти нарушения повторные.
Свои следующие матчи в еврокубках ЦСКА и "Спартак" проведут не раньше следующего сезона. Оба клуба не вышли в плей-офф своих турниров – ЦСКА занял последнее место в группе G Лиги чемпионов, хотя оба раза выиграл у действующего победителя турнира "Реал" (в Москве и Мадриде). "Спартак" также занял последнее место в своей группе, но в Лиге Европы. Накануне красно-белые уступили на выезде испанскому "Вильярреалу", хотя победа обеспечила бы им место в плей-офф. Борьбу в еврокубках продолжают "Зенит" и "Краснодар".
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