ТАСС: спортивный комментатор Скрипко будет похоронен 15 августа

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Церемония прощания и похороны спортивного комментатора Бориса Скрипко пройдут в пятницу, 15 августа, сообщил ТАСС источник.

При этом собеседник агентства не назвал место проведения похорон и время.

О смерти Скрипко стало известно накануне, 13 августа. Ему было 78 лет. По информации источника СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание, в последнее время комментатор находился в больнице.

Скрипко начал работать на телевидении в 1979 году. Уже через год он освещал летние Олимпийские игры в Москве. Скрипко также сотрудничал с Первым каналом, телеканалом "Спорт" (сегодня – "Россия 2") и "Матч-ТВ".

Во время телеэфира комментатор почти всегда находился в паре с профессиональными боксерами, в том числе чемпионами мира Дмитрием Пирогом и Григорием Дроздом.