Тедеско пропустит матч "Спартака" с "Ахматом"

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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско пропустит матч своей команды с грозненским "Ахматом" из-за недомогания. Об этом сообщает РИА Новости.

"[Тедеско] плохо себя почувствовал. Остался в отеле. Тест [на коронавирус] отрицательный", – рассказали в пресс-службе столичного клуба.

Тедеско не внесли в заявку "Спартака" на предстоящий матч. Вместо него руководить командой будет помощник тренера Андреас Хинкель.

Матч между "Спартаком" и "Ахматом" пройдет 14 августа на стадионе "Открытие-Арена".

На минувшей неделе московская команда оказалась в центре судейского скандала. Игра с "Сочи" состоялась 9 августа в столице и закончилась со счетом 2:2. Гости забили оба мяча с пенальти, причем последний был назначен ошибочно.

