Исполком МОК утвердил программу ОИ-2022 в Пекине

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Исполком Международного олимпийского комитета утвердил программу следующих зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине. В нее включили хоккей с шайбой на льду, сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее появилась информация о том, что в МОК обсуждают четыре варианта развития событий с хоккейным турниром на ОИ-2022, причем один из вариантов − не проводить турнир вовсе.

Однако на вопрос РИА Новости

о возможном исключении хоккея в пресс-службе МОК ответили, что утвержденная 18 июля программа "включает в себя женский и мужской хоккей на льду". При этом представители МОК подчеркнули, что в женский турнир добавили две команды − в соответствии с "принципами гендерного равенства".

Ранее сообщалось, что в программу зимней Олимпиады-2022 решили включить шесть новых спортивных дисциплин. Кроме того, вырастет количество женщин-участниц соревнований.