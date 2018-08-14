Исполком МОК утвердил программу ОИ-2022 в Пекине

14 августа, 18:25
Фото: AP/Ng Han Guan
Исполком Международного олимпийского комитета утвердил программу следующих зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине. В нее включили хоккей с шайбой на льду, сообщили в пресс-службе МОК.
Ранее появилась информация о том, что в МОК обсуждают четыре варианта развития событий с хоккейным турниром на ОИ-2022, причем один из вариантов − не проводить турнир вовсе.
Однако на вопрос РИА Новости
о возможном исключении хоккея в пресс-службе МОК ответили, что утвержденная 18 июля программа "включает в себя женский и мужской хоккей на льду". При этом представители МОК подчеркнули, что в женский турнир добавили две команды − в соответствии с "принципами гендерного равенства".
Ранее сообщалось, что в программу зимней Олимпиады-2022 решили включить шесть новых спортивных дисциплин. Кроме того, вырастет количество женщин-участниц соревнований.
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