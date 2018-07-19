Шесть новых дисциплин включили в зимнюю Олимпиаду-2022

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

Шесть новых спортивных дисциплин войдут в программу зимней Олимпиады-2022: смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, женские одиночные соревнования по бобслею, соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе и смешанные командные соревнования по фристайлу.

Как рассказал спортивный директор МОК Кит Макконнелл, Игры становятся более молодежными и гендерно сбалансированным, поэтому в них появляются новые виды соревнований. Он добавил, что Комитет рад видеть растущее количество спортсменок в новаторских дисциплинах, сообщает "Мир 24".

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине, на ней ожидается рекордное для зимних Олимпийских игр количество спортсменок и женских соревнований. Число женщин-участницы вырастет до 45,44 процента с 41 процента. Увеличится количество спортсменок в соревнованиях по бобслею, скелетону, санному спорту, хоккею и лыжным видам. Уравняют число мужчин и женщин в скелетоне, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжных гонках, фристайле и сноуборде. Всего в Играх в Пекине примут участие 2892 спортсменов.