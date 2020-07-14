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Спорт

11:22

Российский борец Махов объявлен чемпионом Игр-2012

спорт

Фото: РИА Новости/Владимир Баранов

Борец вольного стиля, выступавший в весовой категории до 120 килограммов, Билял Махов объявлен обладателем золотой медали летних Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне, сообщает Газета.ру.

Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Махов на Играх-2012 стал бронзовым призером. Однако оба финалиста, обошедшие российского спортсмена, были дисквалифицированы в связи с допинговыми махинациями. Так, Билялу Махову присвоили золотую медаль Олимпийских игр 2012 года.

Ранее стало известно, что Олимпийские игры–2020 в Токио были отменены из-за пандемии коронавируса. Это первый случай в мировой истории Игр, когда отмена произошла не из-за мировых войн, как все предыдущие.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года

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