Россиян предостерегли от самостоятельных занятий йогой

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Президент Федерации йоги России Сергей Репин рассказал, что при неумелом исполнении практика чревата травмами.
В интервью радио Sputnik он рекомендовал новичкам не осваивать йогу самостоятельно, руководствуясь видеоуроками.
"Йога – это не только телесная практика мышц, но и движение энергии. Это серьезно сказывается на всем организме вплоть до психологического состояния", – сказал Репин.
По его словам, начинать занятия обязательно нужно с тренером, а дальше все зависит от того, какую вы ставите цель.
"Если заниматься йогой серьезно, и если вы занимаетесь по видео без глубоких объяснений, это может серьезно повредить здоровью", – добавил Репин.
Он заключил, что онлайн-занятия возможны только если это "ваш гуру, ваш педагог, ваш учитель", а не случайный тренер.
Во вторник, 14 июля в 19:00 портал Москва онлайн покажет прямую трансляцию мастер-класса по йоге, который пройдет "Музеоне" в рамках программы "Йога в парках".
В парках открывается сезон бесплатных занятий йогой
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