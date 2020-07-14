Россиян предостерегли от самостоятельных занятий йогой

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Президент Федерации йоги России Сергей Репин рассказал, что при неумелом исполнении практика чревата травмами.

В интервью радио Sputnik он рекомендовал новичкам не осваивать йогу самостоятельно, руководствуясь видеоуроками.

"Йога – это не только телесная практика мышц, но и движение энергии. Это серьезно сказывается на всем организме вплоть до психологического состояния", – сказал Репин.

По его словам, начинать занятия обязательно нужно с тренером, а дальше все зависит от того, какую вы ставите цель.

"Если заниматься йогой серьезно, и если вы занимаетесь по видео без глубоких объяснений, это может серьезно повредить здоровью", – добавил Репин.

Он заключил, что онлайн-занятия возможны только если это "ваш гуру, ваш педагог, ваш учитель", а не случайный тренер.

Во вторник, 14 июля в 19:00 портал Москва онлайн покажет прямую трансляцию мастер-класса по йоге, который пройдет "Музеоне" в рамках программы "Йога в парках".