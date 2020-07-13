Москва онлайн: как проходит мастер-класс по йоге в парке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

14 июля не пропустите прямую трансляцию мастер-класса по йоге, который пройдет "Музеоне" в рамках программы "Йога в парках". Наш корреспондент Ярославна Зорькина расскажет, как принять участие в тренировке и что с собой нужно иметь.

После отмены ограничений, связанных с коронавирусом, в парках открылся сезон бесплатных занятий на свежем воздухе. Горожан ждут не только классические виды йоги, но и каула-йога, виньяса-флоу и занятия Heartfulness, направленные на обретение гармонии тела и духа.

Занятия проводят сертифицированные преподаватели с опытом работы не менее одного года. Тренировки длительностью от одного до полутора часов проходят утром и вечером.

Занятия состоят из силовых и расслабляющих асан, дыхательных практик и медитативных упражнений. Они рассчитаны на любой уровень физической подготовки.

Смотрите трансляцию 14 июля в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам.