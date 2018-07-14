Сборные Англии и Бельгии сыграют в матче за третье место ЧМ-2018

Англия и Бельгия разыграют третье место ЧМ-2018
Проигравшие в полуфиналах чемпионата мира по футболу сборные Англии и Бельгии разыграют третье место.
Игра состоится в Санкт-Петербурге на одноименной арене. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
В полуфинале бельгийцы с минимальным счетом уступили французам, а английская сборная потерпела поражение от хорватов в дополнительное время со счетом 1:2.
В случае успеха Бельгия покажут лучший результат в своей истории. Англичане в крайний раз играли в матче за бронзу в 1990 году, однако уступили Италии.
Финал мундиаля состоится 15 июля. За самый престижный футбольный трофей планеты в "Лужниках" будут бороться сборные Франции и Хорватии.
ЧМ-2018 впервые проводится в России. Он стартовал 14 июня и проходил в 11 городах страны. Последние два матча примут Санкт-Петербург и Москва.
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