Сборные Англии и Бельгии сыграют в матче за третье место ЧМ-2018

Англия и Бельгия разыграют третье место ЧМ-2018

Проигравшие в полуфиналах чемпионата мира по футболу сборные Англии и Бельгии разыграют третье место.

Игра состоится в Санкт-Петербурге на одноименной арене. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В полуфинале бельгийцы с минимальным счетом уступили французам, а английская сборная потерпела поражение от хорватов в дополнительное время со счетом 1:2.

В случае успеха Бельгия покажут лучший результат в своей истории. Англичане в крайний раз играли в матче за бронзу в 1990 году, однако уступили Италии.

Финал мундиаля состоится 15 июля. За самый престижный футбольный трофей планеты в "Лужниках" будут бороться сборные Франции и Хорватии.

ЧМ-2018 впервые проводится в России. Он стартовал 14 июня и проходил в 11 городах страны. Последние два матча примут Санкт-Петербург и Москва.