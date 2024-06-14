Фестиваль The Bowl пройдет в парке имени Юрия Лужкова 15 июня

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Ежегодный московский фестиваль The Bowl состоится в парке имени Юрия Лужкова 15 июня, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В самом крупном бетонном боуле Москвы встретятся жители и гости города, которым нравятся уличные и экстремальные виды спорта. Выступления в рамках фестиваля будут проводиться с 12:00 до 20:00. Вход на мероприятие свободный, гостям не нужно будет проходить регистрацию.

В рамках фестиваля будет проводиться конкурс по двум дисциплинам: скейтбордингу и BMX. В соревнованиях по первой из них поучаствуют все желающие. Второй конкурс будет организован для профессиональных спортсменов.

Также гости фестиваля смогут увидеть состязание райдеров на лучший трюк в дисциплине "стрит". На мероприятии организуют мастер-классы, а также состоится церемония награждения и большой концерт.

В качестве организатора выступила АНО "Лига школьного и дворового спорта". Поддержку организации предоставили правительство Москвы и департамент спорта столицы.

Ранее сообщалось, что в рамках исторического фестиваля "Времена и эпохи" открылась многокилометровая уличная выставка на Бульварном кольце и центральных улицах Москвы. В экспозиции приняли участие более 50 музеев со всей России. Каждая площадка посвящена определенной исторической эпохе. Посетители смогут увидеть различные образцы оружия, обмундирования и одежды, а также аксессуары и предметы быта.