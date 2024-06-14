Многокилометровый музей истории России открылся на бульварах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Многокилометровая уличная выставка на Бульварном кольце и центральных улицах столицы открылась в рамках исторического фестиваля "Времена и эпохи". В экспозиции принимают участие более 50 музеев со всей России.

Среди них – Государственный исторический музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Музей современной истории России, музей-панорама "Бородинская битва", Томский областной краеведческий музей имени М. Б. Шатилова и многие другие. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В столице представлены свыше 100 фотостендов, а также около трех десятков витрин, где разместилось более 230 экспонатов. Каждая площадка посвящена определенной исторической эпохе. Посетители увидят образцы оружия, обмундирования и одежды, различные аксессуары и предметы быта.

Кроме того, свыше 20 военно-исторических клубов представят свои программы и проведут порядка 250 выступлений. На бульварах гости посетят экскурсии с гидами-реконструкторами. Так, экспозиция на Тверском бульваре посвящена образованию и становлению Древнерусского государства в IX–ХII веках.

Выставочная площадка на Гоголевском бульваре расскажет о Бородинском сражении, на Покровском бульваре – о Первой мировой войне, на Сретенском – о Великой Отечественной войне. На площади Революции покажут работу органов госбезопасности в 1941–1945 годах.

С историей первой обороны Севастополя в 1854–1855 годах и ролью москвичей в этом историческом событии можно ознакомиться на Пушкинской площади. Экспозиция на Страстном бульваре представит образ жизни Российской империи ХVIII столетия. На Чистопрудном бульваре расскажут о Серебряном веке русской культуры, а на Тверской площади воссоздали атмосферу старой Москвы начала XX века.

Благодаря выставке гости ознакомятся с российскими музеями. Так, Государственный исторический музей основан в 1872 году. Костяк его собрания составили экспонаты Севастопольского отдела Всероссийской политехнической выставки.

Музей современной истории России – один из крупнейших центров по сохранению и изучению национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века по настоящее время. Государственный музей истории Санкт-Петербурга открылся по инициативе группы исследователей искусства, художников, архитекторов и коллекционеров в 1908 году. Основная цель учреждения – сохранение истории Северной столицы.

Ранее стало известно, что в рамках фестиваля "Времена и эпохи" подготовили более 1 100 часов тематических мастер-классов, лекции и сценическую программу. Так, на бульваре Дмитрия Донского гостям расскажут о самолетах и 1940-х годах ХХ века.