Глава UFC Уайт назвал следующего соперника Нурмагомедова

Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) – крупнейшей в мире организации ММА – Дэйна Уайт сообщил, что американец Дастин Порье будет следующим соперником обладателя пояса UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
"Порье будет драться с Хабибом", – приводит слова Уайта MMAFighting.
Он отметил, что поединок может пройти в сентябре.
В активе Порье 25 побед и пять поражений. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле прошлого года, победив американца Эла Яквинту. Всего в активе российского бойца 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
В конце января комиссия дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев за потасовку после поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата.
Дисквалификацию можно было сократить при участии Нурмагомедова в социальной рекламе, однако спортсмен отказался от этого.
В феврале россиянин заплатил штраф в 500 тысяч долларов.
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