14 марта, 16:44События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную итогам "Игр будущего"
Фото: vk.com/gamesofuture
15 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам выступления российских спортсменов на "Играх будущего" и дальнейшему развитию форматов фиджитал-соревнований.
Перед журналистами выступят:
- директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта Дмитрий Григорьев;
- президент Федерации фиджитал-спорта Ростовской области, вице-президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Денис Диденко;
- руководитель направления фиджитал-спорта в Liga Pro, победитель "Игр будущего" в фиджитал-хоккее Тарас Носулько;
- победитель "Игр будущего" в танцевальном симуляторе Иван Власов;
- победитель "Игр будущего" в фиджитал-баскетболе в составе команды Liga Pro Team Владислав Мелешкин;
- директор по коммуникациям Всероссийской федерации фиджитал-спорта Ида Ступина.
Смотрите прямую трансляцию 15 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.