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14 марта, 16:44

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную итогам "Игр будущего"

Фото: vk.com/gamesofuture

15 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам выступления российских спортсменов на "Играх будущего" и дальнейшему развитию форматов фиджитал-соревнований.

Перед журналистами выступят:

  • директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта Дмитрий Григорьев;
  • президент Федерации фиджитал-спорта Ростовской области, вице-президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Денис Диденко;
  • руководитель направления фиджитал-спорта в Liga Pro, победитель "Игр будущего" в фиджитал-хоккее Тарас Носулько;
  • победитель "Игр будущего" в танцевальном симуляторе Иван Власов;
  • победитель "Игр будущего" в фиджитал-баскетболе в составе команды Liga Pro Team Владислав Мелешкин;
  • директор по коммуникациям Всероссийской федерации фиджитал-спорта Ида Ступина.

Смотрите прямую трансляцию 15 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

спортпресс-конференция
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