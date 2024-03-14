Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную итогам "Игр будущего"

Фото: vk.com/gamesofuture

15 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам выступления российских спортсменов на "Играх будущего" и дальнейшему развитию форматов фиджитал-соревнований.

Перед журналистами выступят:



директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта Дмитрий Григорьев;

президент Федерации фиджитал-спорта Ростовской области, вице-президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Денис Диденко;

руководитель направления фиджитал-спорта в Liga Pro, победитель "Игр будущего" в фиджитал-хоккее Тарас Носулько;

победитель "Игр будущего" в танцевальном симуляторе Иван Власов;

победитель "Игр будущего" в фиджитал-баскетболе в составе команды Liga Pro Team Владислав Мелешкин;

директор по коммуникациям Всероссийской федерации фиджитал-спорта Ида Ступина.

Смотрите прямую трансляцию 15 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.