Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Об этом сообщает Asian MMA.

По данным издания, 33-летний спортсмен находится на карантине в отеле в Сингапуре.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов назвал сумму, которую ему заплатили за первый профессиональный бой. По его словам, тогда он заработал две тысячи долларов. Хабиб подчеркнул, что одержал победу на первых минутах, использовав прием "треугольник".

Всего в профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед, не потерпев при этом ни одного поражения. Его дебют в UFC состоялся в 2012 году. Он установил рекорд в промоушене – 13:0.

