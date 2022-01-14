Пилот "КАМАЗ-мастера" Сотников второй раз подряд выиграл ралли "Дакар"

Фото: ТАСС/Zuma/Dppi/Frederic Le Floc H

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу в ралли-марафоне "Дакар" среди грузовых автомобилей. Соревнования проходят в Саудовской Аравии.

Общая протяженность специального участка заключительного, 12-го этапа ралли составила 164 километра. Российский экипаж преодолел эту дистанцию за 1 час 42 минуты 41 секунду.

Эта победа стала второй подряд для Сотникова – в 2021 году его экипаж также показал лучший результат на ралли "Дакар". Всего в активе команды "КАМАЗ-мастер" уже 19 побед в данных соревнованиях.