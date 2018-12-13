Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на втором этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Риднау.
В составе эстафетной команды выступали Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Юрий Шопин и Антон Бабиков. Они преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 27,1 секунды. Второе место заняла сборная Швеции, отстав от победителей на 8,9 секунды, третье – Норвегия (+53,2).
Эта медаль стала не единственной сегодня для российских биатлонистов. В австрийском Хохфильцене, где проходит этап Кубка мира, Екатерина Юрлова-Перхт завоевала бронзовую медаль в спринте. Гонку выиграла итальянка Доротея Вирер, второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен.
На прошлой неделе российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.
Накануне австрийская полиция прибыла в расположение сборной России по биатлону и предъявила спортсменам и тренерам обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года, проходившем в Хохфильцене. В список подозреваемых попали биатлонисты Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов и массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов. Шипулин назвал претензии полиции бредом.
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