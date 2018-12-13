Полиция пришла с обвинениями к российским биатлонистам в Австрии

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Полиция Австрии предъявила обвинения группе российских биатлонистов, включая лидера национальной команды Антона Шипулина.
Как написал в своем Instagram телекомментатор Дмитрий Губерниев, им вменяется нарушение антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году.
"В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции", – написал Губерниев.
Также он выразил недоумение тем, почему обвинения предъявлены спустя почти два года после соревнований.
"За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, и вопросов нет. А теперь они есть у австрийской полиции", – отметил он.
Журналист прикрепил к записи список обвиняемых, в котором значатся биатлонисты Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Ирина Старых.
Кроме того, под подозрения попали тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, а также массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил ТАСС, что представительство не получало запросов и будет разбираться в ситуации.
По его словам, дипломаты составят полную картину произошедшего и запросят официальную информацию у правоохранительных органов.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус ранее сообщил, что российский спорт не находится под давлением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) из-за скандалов с запрещенными препаратами.
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