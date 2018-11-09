РУСАДА заявила об отсутствии давления после допинговых скандалов

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Российский спорт не находится под давлением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) из-за скандалов с запрещенными препаратами. Об этом сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Он отметил, что считает неуместными сравнения санкций и допингового кризиса и подчеркнул, что многие страны мира имели проблемы с нарушением антидопинговых правил. Глава РУСАДА также сказал, что сфокусированного давления на Россию нет, а допинг не имеет национальной принадлежности.

Ранее ВАДА восстановило в правах РУСАДА. Исполком Всемирного антидопингового агентства постановил, что до 31 декабря 2018 г. ему должен быть предоставлен доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. При невыполнения условий РУСАДА будет вновь отстранено.