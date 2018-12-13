Фанатов "Спартака" наказали за кричалки в адрес Гилерме

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский "Спартак" на 300 тысяч рублей и закрыл трибуну В на один домашний матч чемпионата России за расистские выкрики в адрес голкипера "Локомотива" Гилерме. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц, передает Москва 24.

Болельщики "Спартака" оскорбляли Гилерме 2 декабря на матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива", в котором красно-белые победили со счетом 2:1. Следующий домашний матч в ЧР "Спартак" проведет против "Краснодара".

Гилерме – российский футболист бразильского происхождения. Родился в Бразилии, в 2015 году получил российское гражданство, в 2016 году дебютировал в составе сборной России по футболу.

Сегодня "Спартак" проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы на выезде против "Вильярреала". Московский клуб выйдет в плей-офф только в случае победы.

