В МОК призвали не распространять санкции к ОКР на российские спортивные федерации

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Временное приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) не предполагает, что международные спортивные федерации должны отстранять российские федерации в различных видах спорта. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах.

"ОКР был отстранен из-за грубого нарушения Олимпийской хартии. Это решение основано исключительно на действиях российской организации", – объяснил он.

В связи с этим в пресс-службе МОК добавили, что все международные федерации должны рассматривать каждый случай с учетом собственного устава по поводу российских федераций.

12 октября Международный олимпийский комитет отстранил до дальнейшего уведомления ОКР из-за включения олимпийского совета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Матыцин прокомментировал решение МОК об отстранении ОКР