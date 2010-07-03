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Спорт

16:35

Отец Фьюри вызвал на бой президента UFC

спорт

Фото: ТАСС/JON SUPER/AP

Отец бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Джон возмутился комментариями президента UFC Дэны Уайта, передает "Газета.ру".

В конце октября британский боксер-тяжеловес в интервью одному из изданий сообщил, что готов выступать по правилам смешанных единоборств. Дебют англичанина в ММА может состояться уже в этом году, а тренироваться Тайсон будет со звездным ирландским бойцом Конором МакГрегором.

В ответ президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать Фьюри дебютный поединок, но сомневается в целесообразности этого.

"Зачем ему ММА? Чтобы быть избитым? Но все возможно. Если он захочет, у меня есть бойцы, готовые выйти на поединок с ним. Но я не совсем понимаю его", – сообщил Уайт.

Фьюри-старший, узнав об этих словах, сам вызвал на бой 50-летнего главу UFC.

"Может, я сам вырублю Дэну Уайта с одного удара. Как он может говорить такое о моем сыне? Пусть он поговорит со мной таким образом. Я подерусь с ним. Устройте наш бой. Уверен, что я лучший в мире 54-летний мужчина. Я самый крепкий в этом возрасте", – объявил Джон Фьюри.

Тайсон Фьюри – экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Последний бой он провел в сентябре и победил шведа Отто Уаллина.

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