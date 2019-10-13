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Спорт

18:37 (обновлено 13.10.2019 19:06)

Дзюба и Черышев вышли в составе сборной России на матч с киприотами

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В стартовом составе сборной России по футболу в матче против команды Кипра заявлены Артем Дзюба, Денис Черышев и Александр Головин, говорится на сайте УЕФА.

Матч отборочного цикла чемпионата Европы-2020 стартовал в 19:00 по московскому времени в Никосии.

Вратарь российской сборной – Гилерме (вратарь). Также на поле вышли Андрей Семенов, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Алексей Ионов, Сергей Петров.

После семи игр российская сборная, набрав 18 очков, занимает в группе I второе место.

11 октября сборная России разгромила команду Шотландии со счетом 4:0. Однако эта победа не вывела российских футболистов на чемпионат досрочно. Впереди у России осталось три встречи: не только с Кипром, но с Бельгией и Сан-Марино.

Ранее днем 13 октября сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Казахстана со счетом 2:0. Для бельгийцев эта победа стала восьмой в восьми матчах текущего квалификационного турнира. Сборная занимает первое место в группе. Бельгийцы обеспечили себе участие в финальной части первенства Европы в четверг.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

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