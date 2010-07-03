Россиянка Аетбаева завоевала золото чемпионата мира по боксу

Фото: скриншот видео youtube.com/Ямбург Медиа Fight TV & Наш Боксерский Петербург

Россиянка Лилия Аетбаева завоевала золото чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ. Она выступала в весовой категории до 51 килограмма.

В финале 25-летняя спортсменка победила Бусеназ Чакироглу раздельным решением судей (4:1). Бронзовые медали получили чемпионка мира прошлого года КНДР Пан Чоль Ми и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года спортсменка из Индии Чуннэйцзян Мэри Ком Хмангте.

У Сборной России на счету уже четыре медали на чемпионате мира. До этого медали в копилку сборной принесли спортсменки Екатерина Пальцева, Екатерина Дынник и Саадат Далгатова.

Ранее сборная России по боксу заняла второе место в медальном зачете по итогам чемпионата мира в Екатеринбурге. Золотые награды российской команде принесли Андрей Замковой (весовая категория до 69 килограмм), Глеб Бакши (до 75) и Муслим Гаджимагомедов (до 91). Бронзовым призером стал Максим Бабанин (более 91 килограмма).

