Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

12:03

Россиянка Аетбаева завоевала золото чемпионата мира по боксу

спорт

Фото: скриншот видео youtube.com/Ямбург Медиа Fight TV & Наш Боксерский Петербург

Россиянка Лилия Аетбаева завоевала золото чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ. Она выступала в весовой категории до 51 килограмма.

В финале 25-летняя спортсменка победила Бусеназ Чакироглу раздельным решением судей (4:1). Бронзовые медали получили чемпионка мира прошлого года КНДР Пан Чоль Ми и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года спортсменка из Индии Чуннэйцзян Мэри Ком Хмангте.

У Сборной России на счету уже четыре медали на чемпионате мира. До этого медали в копилку сборной принесли спортсменки Екатерина Пальцева, Екатерина Дынник и Саадат Далгатова.

Ранее сборная России по боксу заняла второе место в медальном зачете по итогам чемпионата мира в Екатеринбурге. Золотые награды российской команде принесли Андрей Замковой (весовая категория до 69 килограмм), Глеб Бакши (до 75) и Муслим Гаджимагомедов (до 91). Бронзовым призером стал Максим Бабанин (более 91 килограмма).

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика