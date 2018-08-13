"Спартак" сыграет с ПАОКом без двух основных защитников

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Защитники Сальваторе Боккетти и Илья Кутепов не сыграют за "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер москвичей Массимо Каррера, сообщает ТАСС.

Тренер отметил, что пока не определился со стартовым составом, однако обещал учесть ошибки, совершенные в первом матче в Греции. По словам Карреры, "аналитический отдел провел большую работу".

Ответная встреча состоится 14 августа на стадионе "Спартак", начало – в 20:30. Первый матч между "Спартаком" и ПАОКом прошел в Салониках 8 августа и завершился поражением москвичей – 2:3. По ходу встречи красно-белые вели с преимуществом в два мяча.

Победитель противостояния сыграет в раунде плей-офф квалификации с победителем пары "Фенербахче" – "Бенфика". Первая встреча этих команд завершилась победой португальцев – 1:0.