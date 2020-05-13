Умер главный тренер сборной России по женской борьбе

Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался на 68-м году жизни, сообщает "Вечерняя Москва".

Последние дни жизни тренер пробыл в больнице, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Причина смерти не уточняется.

Магомед Алиомаров родился 29 мая 1952 года в селе Тлярош в Дагестане. С 1978 по 1992 год работал с ведущими борцами по вольной борьбе Дагестана и России.

В феврале 2019 года стал главным тренером женской сборной России по вольной борьбе. На ЧМ-2019 под его руководством команда взяла второе общекомандное место, на ЧЕ-2020 – первое.